Galliani: “Carlos Augusto voleva la Champions. Non mi aspettavo la decisione di Mancini”

Intervistato da Mediaset, Adriano Galliani ha risposto alle tante domande fatte dai cronisti, tra cui la cessione di Carlos Augusto e l’addio di Mancini.

Galliani: “Il rapporto con Carlos Augusto è fantastico”

Su Nesta: “Credo che se Nesta non fosse arrivato al Milan nel 2002 difficilmente avremmo vinto la Champions storica. E’ stato uno dei centrali difensivi più forti di tutti i tempi. Quando non c’era Nesta, anche Thiago Silva giocava meno bene. Per me è un giocatore immenso”.

Su Carlos Augusto: “Sarà con me in tribuna, il rapporto con lui è fantastico. Dovevamo decidere, lui voleva giustamente giocare le coppe europee, e se lo merita perché secondo me è uno degli esterni più forti in Europa e attraverso le coppe spera di poter conquistare la maglia della sua nazionale. Dovevamo accontentare il ragazzo, che non ha pensato a fare i soldi per lui o i suoi agenti, ma era a fine contratto e non avrebbe rinnovato. Dovevamo scegliere se cederlo quest’anno o tenerlo e perderlo al zero tra pochi mesi. Dispiace a me, come a tutti gli altri tifosi, ma non si poteva non fare quello che è stato fatto. Ha scelto lui l’Inter, perché gioca la Champions League.”

Sorpreso dalle dimissioni di Mancini? “Sì, sono sorpreso. Ci saranno motivazioni, lo dirà lui. Non so dare un giudizio perché non so le sue motivazioni ma è una persona intelligente e se ha dato le dimissioni una ragione c’è. Il successore? Deciderà il presidente federale”.