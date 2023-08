Calciomercato Inter, nerazzurri a un passo da Arnautovic | Accordo vicino

Calciomercato Inter – Continua il forte interesse dell’Inter per Marko Arnautovic. L’attaccante del Bologna, dopo i mancati arrivi di Balogun e Morata, è considerato il rinforzo ideale per Inzaghi, che però si aspetta anche un’altra punta qualora uscisse Correa.

E proprio del calciatore austriaco, con il quale c’è già un accordo con l’attaccante, ha parlato La Repubblica. “I nerazzurri hanno offerto 8 milioni di euro al Bologna, che continua però a chiederne 12 per il 34enne attaccante austriaco. Stefano Sensi non entrerà nella trattativa: il centrocampista non rientra nei piani di Thiago Motta. L’Inter cercherà, attraverso nuovi contatti, di sbloccare la trattativa inserendo qualche bonus alla base fissa di 8 milioni”, si legge sul quotidiano. Probabile quindi che si arrivi a 8 milioni di bonus, con il calciatore che sbarcherà così ad Appiano Gentile.