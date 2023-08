Getafe-Barcellona, le ultimissime sulle formazioni

Via alla nuova stagione del Barcellona, ospite del Getafe nella prima sfida valida per La Liga. I blaugrana di Xavi in campo con il 4-3-3 composto da Ter Stegen tra i pali, Koundé, Araújo, Eric García e Balde in difesa, Romeu, de Jong e il neo acquisto, İlkay Gündoğan, in mezzo al campo, Pedri e Raphinha a sostegno della punta, Robert Lewandowski.

Le probabili formazioni:

Getafe (5-3-2): Soria; Damián Suárez, Alderete, Mitrovic, Duarte, Gastón Álvarez; Aleñá, Djené, Maksimovic; Latasa, Jaime Mata. All. Bordalás.