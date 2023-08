Getafe-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Esordio stagionale del Barcellona di Xavi

Riparte La Liga e la stagione dei campioni di Spagna del Barcellona. La ragazzi guidati da Xavi proveranno a ripetersi in campionato e tornare grandi in Europa. L’allenatore catalano ha avuto riscontri positivi da un ottimo pre stagione: i blaugrana hanno sconfitto Milan, Tottenham e Real Madrid nelle amichevoli disputate (unico stop contro l’Arsenal). Il match, in programma questa sera alle 21.30 allo stadio Coliseum Alfonso Pérez di Getafe, Madrid, sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

GETAFE (4-4-2): Soria; Djené, Mitrovic, Duarte, Alvarez; Suarez, Alderete, Maksimovic, Alena; Mata, Mayoral. All. Bordalas

BARCELLONA (4-1-4-1): ter Stegen; Araujo, Kounde, García, Alonso; de Jong; Rapinha, Gundogan, Pedri, Ansu Fati; Lewandowski. All. Xavi.