Gatti ricorda: “Lavoravo al mercato e come muratore. Ora voglio vincere in Nazionale e con la Juve”

Federico Gatti è stato protagonista, non solo delle ultime due vittorie contro Monza e Napoli, ma anche ai microfoni del TG1 dove parla dei suoi prossimi obbiettivi senza dimenticare da dove è arrivato.

Le parole di Gatti

Le sue dichiarazioni: “Il mio obiettivo è giocare in Nazionale e vincere trofei con la Juventus. Prima di arrivare in Serie A ho fatto il muratore e lavorato anche al mercato. Ieri allo stadio c’erano anche i miei genitori, insieme alla mia ragazza. E’ stata un’emozione fortissima averli vicino a me in una serata speciale”.