Genk-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla

La Fiorentina è attesa dalla trasferta insidiosa in Belgio contro il Genk. Diversi cambi per Italiano che dovrebbe affidare la corsia bassa di destra a Kayode mentre in attacco tenta il tridente inedito composto da Gonzalez, Beltran e Sottil.

Probabili formazioni

GENK (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Dove vedere il match

La partita dei viola sarà trasmessa sulle piattaforme di DAZN e Sky giovedì 21 settembre alle ore 18:45.