Genoa, così no: altra sconfitta al 90′ da rigore, al Ferraris passa il Napoli (2-3)

Il Napoli vince al Ferraris nei minuti conclusivi di gara. Delusione per la formazione di De Rossi che perde un altro punto al 90esimo. Dopo il vantaggio di Malinovskyi, è la formazione partenopea a ribaltare la gara e chiudere il primo tempo sull’1-2, grazie alle reti di Højlund e McTominay. Nella ripresa cambia tutto ed è la squadra di Daniele De Rossi a fare la gara e riprenderla con Lorenzo Colombo, viziato da un errore di Buongiorno. Nel finale decide il rigore di Højlund. Il Napoli sale a 49, al terzo posto di classifica. Il Genoa resta a 23, in 14esima posizione

Genoa-Napoli, i rossoblù si fanno ribaltare in un minuto

Un minuto, esattamente un minuto è il tempo in cui il Napoli ribalta il Genoa durante la prima frazione. Sono i padroni di casa ad andare in vantaggio dopo tre minuti con il calcio di rigore realizzato da Ruslan Malinovskyi. L’estrema punizione rossoblù nasce da un errore di Buongiorno su cui Meret è costretto a intervenire fallosamente su Vitinha. La reazione partenopea arriva al 20esimo con il gol messo a segno da Højlund su una rispinta di Bijlow arrivata dopo un tiro di McTominay. Dallo scozzese allo scozzese, è proprio lui ha realizzare al minuto seguente il gol che manda in vantaggio la squadra di Antonio Conte con un tiro di destro che non lascia scampo all’estremo difensore olandese. Il primo tempo si chiude senza grandi opportunità, da una parte e dall’altra, con il risultato in favore degli ospiti per 1-2.

Genoa-Napoli

La gara riprende benissimo per i liguri di Daniele De Rossi, bravi a ritrovare il pari dopo 12 minuti dal fischio d’inizio della seconda frazione. Il tutto nasce da un nuovo errore di Buongiorno, non nella sua serata migliore, che si lascia soffiare il pallone da Lorenzo Colombo, il quale, lanciato a rete verso la porta, spiazza Meret, regalando il 2-2 ai suoi. Opportunità incredibile per il Napoli al 63esimo. Spinazzola entra in area della fascia e la mette al centro per Gutiérrez, la cui cui conclusione viene ribattuta dal difensore genoano. Sulla respinta ci riprova Lobotka, che la manda altissima sulla traversa. Occasione dall’altra parte al 70esimo con Vitinha che calcia da posizione defilata, senza trova successo. Tre minuti dopo il tiro rasoterra di Spinazzola si stampa sul fondo. Al 75esimo resta in 10 la formazione di Antonio Conte per l’espulsione di Juan Jesus per il doppio giallo arrivato per la trattenuta ai danni di Ekuban. Finale clamoroso al Ferraris, dove il calcio di rigore in favore dei partenopei, per fallo di Cornet su Vergara, viene realizzato da Højlund, che regala tre punti d’oro ai suoi.