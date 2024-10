La Viola non si ferma più: a Marassi la decide Gosens (0-1)

La squadra di Palladino, alla sesta vittoria di fila tra campionato e Conference League, passa a Marassi e supera la Juventus in classifica, raggiungendo l’Atalanta in terza posizione, a -6 dal Napoli capolista. Non un primo tempo memorabile tra Genoa e Fiorentina. Dopo una prima azione in diagonale di Sabelli, terminata alle spalle di De Gea, i viola crescono senza arrecare ingenti danni alla formazione di Gilardino. Poche emozioni e bassa intensità, per una Fiorentina differente rispetto a quanto visto nelle precedenti uscite.

Nella ripresa l’azione paziente dei viola porta i suoi frutti soltanto al minuto numero 73. Manovra lenta, palla a Beltran, che la mette al centro, dove Robin Gosens favorito da un rimpallo, a metterla alle spalle di Leali. La risposta del Grifone è con Pinamonti, il più pericoloso dei suoi, che va vicino alla rete del pareggio nell’azione immediatamente successiva al gol del vantaggio ospite. Ai rossoblù non basta il forcing finale con De Gea, migliore in campo, che tiene a galla la Fiorentina. Altra sconfitta per un Genoa sempre più in basso in classifica, infangato in ultima posizione con un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare.

Genoa-Fiorentina, risultato e tabellino

0-1

Reti: 73′ Gosens (F)

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vazquez, Matturro; Sabelli (79′ Sabelli), Thorsby (79′ Pereiro), Badelj (70′ Masini), Frendrup, Martin; Pinamonti, Ekhator (70′ Miretti). All. Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Dodo, Ranieri, Quarta, Gosens; Bove (74′ Mandragora), Richardson (63′ Adli); Sottil (82′ Rubino), Beltran (82′ Biraghi), Colpani (74′ Ikoné); Kouamé. All. Palladino.