Genoa-Fiorentina, un punto per parte per De Rossi e Vanoli

Solo pari all'esordio per De Rossi e Vanoli. Il Genoa trova la prima rete in casa di questo campionato

Gara emozionante al Luigi Ferraris tra Genoa e Fiorentina. Esordio con tanti gol per De Rossi e Vanoli, accomunati dalla stessa sorte e arrivati in corsa per provare a far risalire la china dopo un avvio complicati.

Un primo tempo con poche emozioni, ma un gol per parte. Subito in vantaggio il Genoa con Østigård che realizza la prima rete casalinga della stagione rossoblù. Il pari viola arriva cinque minuti più tardi con Guðmundsson dal dischetto. Nella ripresa ribalta la formazione di Vanoli con Piccoli, servito bene in profondità da Sohm. I rossoblù pareggiano con Lorenzo Colombo, a pochi minuti dall’errore dal dischetto.

Genoa-Fiorentina, risultato e tabellino

2-2

Reti: 15′ Østigård (G); 20′ rig. Guðmundsson (F); 57′ Piccoli (F); 60′ Colombo (G)

GENOA (3-5-2): Leali; Mercandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin (76′ Masini); Vitinha (76′ Carboni), Colombo (67′ Ekathor). All. De Rossi/Giacomazzi.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Marí, Ranieri (66′ Viti); Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini (66′ Parisi); Guðmundsson (75′ Džeko), Piccoli (84′ Fazzini). All. Vanoli.