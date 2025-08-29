Il Ferraris si prepara a ospitare uno dei match più attesi della seconda giornata di Serie A: domenica 31 agosto alle 18:30 il Genoa riceve la Juventus. Vieira lavora per rendere i suoi più incisivi negli ultimi metri: Colombo rimane il punto di riferimento offensivo, ma Ekhator e Vitinha spingono per trovare spazio, mentre sulla trequarti resta viva l’alternativa Malinovskyi a Gronbaek. Intanto Ekuban è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe figurare tra i convocati. Sul fronte bianconero Tudor deve rinunciare a Cambiaso, squalificato per due turni: la corsia mancina sarà così affidata con ogni probabilità a Kostic, avanti su McKennie. Per la Juventus l’imperativo è confermare quanto di buono visto nella prima uscita stagionale contro il Parma.

Genoa-Juventus, probabili formazioni e dove vederla