Genoa – Lecce, le scelte di Vieira e Giampaolo: le formazioni

Emergenza in attacco per Patrick Vieira. Il tecnico francese dovrà fare a meno di Ekuban e Cornet. Attacco gialloblù tutto italiano con Zanoli e Miretti ai lati di Pinamonti. Centrocampo con Badelj con Masini e Frendrup. In difesa torna Sabelli. Giampaolo potrebbe non cambiar nulla rispetto alla partita del Via del Mare di sabato scorso contro il Milan.

Genoa – Lecce, le probabili formazioni:

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Masini, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.