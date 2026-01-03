Al Luigi Ferraris è appena terminata la partita Genoa-Pisa. La sfida è terminata con il risultato di 1-1. Ad aprire le danze è Colombo del Genoa al 15esimo del primo tempo, poi Laris trova il pareggio al 38esimo.

Genoa-Pisa, il tabellino

Il primo tempo finisce in parità al Ferraris. Le squadre di De Rossi e Gilardino dopo i primi 45 minuti hanno pareggiato i conti. I padroni di casa sbloccano il risultato col sinistro precisissimo di Colombo al 15′, poi però il Pisa si fa spazio sul campo e approfitta di un calo dei padroni di casa per pareggiare i conti con Leris, prima fermato da Leali e dalla traversa, poi in gol a porta vuota dopo un’uscita non perfetta del portiere genoano.

Il secondo tempo ad alto ritmo per il Genoa, che va vicino al gol del vantaggio e della possibile vittoria. Al triplice fischio finale l’arbitro manda tutti negli spogliatoi e il risultato finale è di 1-1.

GENOA, 3-5-2: Leali – Ostigard, Otoa (85′, Marcandalli), Vasquez Norton-Cuffy (76′, Ellertsson), Frendrup, Malinovskyi, Thorsby (76′, Ekhator), Martin – Vitinha, Colombo (76′, Ekuban).

PISA, 3-5-2: Semper – Raul Albiol (63′, Caracciolo), Canestrelli, Bonfanti – Touré, Leris (59′, Marin), Aebischer, Hojholt (59′, Piccinini), Angori – Moreo (73′, Nzola), Meister.

RETI: 15′, Colombo (G); 38′, Leris (P);

AMMONITI: 37′, Malinovskyi (G); 44′, Leris (P); 51′, Canestrelli (P); 83′, Calabresi (P).

ESPULSI: –