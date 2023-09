Georgia-Spagna, le ultimissime sulle formazioni

Furie rosse ospiti della Georgia nel match valido per le qualificazione UEFA EURO 2024. Luis de la Fuente sceglie 4-2-3-1 con: Unai Simon tra i pali; Le Normand e Laporte centrali difensivi, supportati da Balde e Carvajal sulle corsie laterali a completare il reparto arretrato: Rodri, Merino in mezzo al campo, dietro al trio composto da Gavi, Asensio e Olmo; in avanti l’unica punta, Alvaro Morata. Nella Georgia non manca la stella Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni: