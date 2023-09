Georgia-Spagna, probabili formazioni e dove vederla

Nazionale spagnola ospite della Georgia

Match valido per le qualificazione a UEFA EURO 2024: per il gruppo A, la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia sfida la Spagna, fresca vincitrice della UEFA Nations League. Padroni di casa secondi nel girone a quota 4 punti in tre gare disputate, nell’ultima apparizione hanno portato a casa un pareggio contro la Norvegia. Le Furie Rosse, invece, partono da un quarto posto e tre punti in due partite (sconfitta contro la Scozia, vittoria contro la Norvegia). L’incontro, in programma questo pomeriggio alle 18 allo stadio Boris Paichadze a Tbilisi, sarà visibile, in esclusiva, Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni: