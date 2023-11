Amichevole di lusso per la Germania di Negelsmann, in vista della preparazione a EURO 2024, quella contro la Turchia di Montella, già qualificata dopo la vittoria contro la Lettonia. Difesa a quattro per i tedeschi con Sule, Tah, Rudiger e Gosens. A centrocampo spazio a Gross e Gundogan, alle spalle di Sane, Musiala e Wirtz sulla trequarti. In avanti il solo Muller. Tra le file turche sarà assente, per influenza, il nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Sule, Tah, Rudiger, Gosens; Gross, Gundogan; Sane, Musiala, Wirtz; Muller. Ct. Nagelsmann

TURCHIA (4-1-4-1): (4-1-4-1): Cakir; Kadioglu, Akaydin, Bardakci, Ozkacar; Yuksek; Kahveci, Yazici, Ozcan, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella