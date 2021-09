Lo scontro tra Samy Youssef e Alex Belli

Nella notte si sono scaldati gli animi tra Samy Youssef e Alex Belli. Tutto è iniziato con l’annuncio da parte del Grande Fratello del ritorno in casa di Aldo Montano.

Sentendo la voce del GF, Alex Belli ha richiamato al silenzio portandosi il dito alla bocca, invitando anche Samy a stare zitto.

“Non deve dirmelo lui di stare zitto”, ha detto il modello egiziano agli altri concorrenti.

Prontamente arriva la replica di Alex Belli: “Non ti ho mai detto di stare zitto. Sei tu che me l’hai detto”.

“Non mi venire a dire cosa fare e non fare” conclude Samy.

La discussione si sposta però in giardino, dove i due continuano ad attaccarsi nonostante i tentativi di Samy di chiarire, sottolineando come non gli piaccia il modo in cui gli sono state dette determinate cose. In difesa di Youssef anche la Cipriani.

Scontri anche tra Samy e Soleil

Dopo lo scontro tra Samy e Alex, Soleil Sorge invita tutti i coinquilini alla calma. A quel punto sarà Samy a risponderle a tono “Sei la prima che parla sopra tutti, l’abbiamo visto tutti.”

Sposta poi la conversazione sull’argomento più trattata da Soleil da quando è in casa, cioè Gianmaria Antinolfi, altro concorrente del reality, con cui Soleil avrebbe avuto una relazione di 9 mesi “Io falso? Tu sei andata a dire a una persona che ti ama che è uno stalker. L’hai fatto passare malissimo te. Ho sempre dato ragione a Gianmaria, quindi stai buona”.

La replica di Soleil è secca: “Stai buona lo dici a tua sorella”