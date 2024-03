Lunedì 4 marzo, a SportPaper TV sarà ospite il vecchio cuore rossonero Giancarlo Capelli, per tutti il ‘Barone‘. Durante la trasmissione condotta da Roberta Pedrelli, avremo modo di parlare con lui del momento dei rossoneri, del pensiero dei tifosi milanisti e del futuro del club. Una puntata come sempre da non perdere, in diretta dalle 21.30 alle 23.00. Nel Lazio sul canale 14 del digitale terrestre, in diretta in live streaming su www.sportpaper.tv