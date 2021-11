Gianluigi Buffon regala esperienze esclusive: lunedì a Como arriva la Buffon Academy

Gianluigi Buffon sempre protagonista. Lunedì 29 novembre il Player Clinic Tour della Buffon Academy sarà nella città di Como. Como ospiterà gli allenatori delle Buffon Academy e tutti i portieri che durante la giornata potranno allenarsi seguendo le direttive del cosiddetto ‘Buffon Method’, il metodo esclusivo targato SuperGigi. Il Player Clinic Tour ha l’obiettivo di far provare a tutti i portieri il Buffon Method, il più innovativo metodo di allenamento per portieri che ha cresciuto Gianluigi Buffon. “Mi piace l’idea di mettere a disposizione la mia esperienza per tutti quei bambini che, partendo da un paio di guanti e una porta a cui dare le spalle, vorranno provare a realizzare il mio stesso sogno” ha affermato Gianluigi Buffon. Un’esperienza esclusiva che consentirà a tutti i portieri, dagli 8 anni in su, di allenarsi come portieri professionisti per una giornata intera. Due le sessioni di allenamento in programma, ciascuna della durata di circa 90 minuti. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale della Buffon Academy e la sede degli allenamenti sarà il centro sportivo della Società FCD Bulgaro Academy in Via Cavallina 2 – Bulgarograsso (CO). Durante ogni seduta, nel rispetto rigoroso dei principi del Buffon Method, i partecipanti alleneranno la tecnica e analizzeranno tutti i fondamentali che competono al ruolo del numero 1. Il tutto sotto la cura attenta dell’équipe di coach formati e preparati secondo le linee guida del metodo che ha cresciuto uno dei più famosi portieri del mondo, Gianluigi Buffon. A disposizione degli iscritti ci saranno anche le migliori attrezzature tecniche specifiche per l’allenamento dei portieri: i Filippi Shield, i Filippi Push, il deviatore Stealth, le Reflexball, la sagoma Brix, il Ball Playning e i Ginga Wall. Insomma, Gianluigi Buffon è pronto ancora una volta a lasciare il segno.