Il Giro dell'Emilia 2021 va in scena con una lista partenti di tutto rispetto: Pogacar, Roglic ed Evenepoel si sfideranno sulle strade emiliane.

Anche questo Giro dell’Emilia 2021 vedrà al via i meglio del ciclismo Mondiale, si sfideranno infatti gli sloveni Pogacar e Roglic e il belga, stratosferico al mondiale, Remco Evenepoel. La quasi contemporaneità con la Parigi – Roubaix spostata al giorno 3 Ottobre, non ha intaccato la startlist di grande prestigio della classica emiliana per eccellenza.

Al via 14 squadre World Tour e moltissimi campioni. Oltre ai sopra citati troveremo anche in gara Thibaut Pinot, Teo Geoghegan Hart, Rigoberto Uran, Nairo Quintana e molti altri.

Giro dell’Emilia 2021: la startlist provvisoria

Trek Segafredo: Brambilla

Deceuninck – Quickstep: Almeida, Bagioli, Cattaneo, Evenepoel

Israel Start-Up: De Marchi, Hermans

Lotto Soudal: Wellens

Qhubeka: Pozzovivo

Groupama FDJ: Pinot

EF – Nippo: Guerreiro, Uran

UAE: Formolo, Hirschi, Majka, Pogacar, Ulissi

Team Bikeexange: Kangert, Nieve

Astana: Sobrero, Vlasov

AG2R: Cosnefroy

Bora: Aleotti, Fabbro

TotalEnergies: Latour

Arkea: Quintana

Gazprom: Nych

Vini Zabù: Zardini

Androni – Sidermec: Pellaud

Eolo Kometa: Gavazzi

Bardiani CSF Faizanè: Carboni

General Store: Lucca

Work Service: Burchio

Giotti Victoria: Filosi

Beltrami TSA: Pesenti