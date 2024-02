Girona-Rayo Vallecano, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importantissima per il Girona, sorpassato dal Barcellona, attualmente al terzo posto in campionato. Non un buon momento per la formazione di Michel, con un solo punto in tre partite e due sconfitte consecutive, arrivate rispettivamente contro Real Madrid e Athletic Bilbao. Il match sarà visibile su DAZN.

Girona-Rayo Vallecano, le probabili formazioni:

GIRONA (4-2-3-1): Gazzaniga; Couto, E Garcia, Juanpe, Gutierrez; Herrera, A Garcia; Tsyhankov, Martin, Savio; Dovbyk. All. Michel.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Balliu, Hernandez, Lejeune, Espino; De Frutos, Valentin, U Lopez, A Garcia; De Tomas, Trejo. All. Iñigo Perez.