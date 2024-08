Gosens torna in Italia: andrà alla Fiorentina

Robin Gosens è della Fiorentina

Robin Gosens, ad un anno dal suo rientro in Germania, torna in Italia per vestire la maglia della Fiorentina. Il club toscano ufficializza l’arrivo in prestito del tedesco di proprietà dell’Union Berlino. Di seguito il comunicato del club:

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi, il calciatore Robin Gosens dal FC Union Berlin. Gosens, nato a Emmerich am Rhein il 5 Luglio 1994, in carriera ha indossato, in Italia, le maglie di Atalanta e Inter. Nell’ultima stagione con la maglia dell’Union Berlin è sceso in campo in 37 occasioni, realizzando 7 reti. Il nuovo calciatore viola ha inoltre indossato la maglia della Nazionale Tedesca in 20 occasioni, realizzando 2 reti”.