Grande festa per i pulcini 2014 dell’Alcione

L’Alcione di mister Di Finizio vince contro lo schiaffino e festeggia con una giornata d’anticipo il campionato pulcini 2014 (girone 42 Milano).

Oggi la nostra redazione si è recata sul campo di via Olivieri a Milano per seguire la partita tra Alcione e Schiaffino. Risultato tondo di 4 reti a 1 quello ottenuto dai piccoli orange. Un gioco corale, una fitta rete di passaggi che vede la squadra di casa dominare per tutta la gara i diavoli rossi. Tante le assenze per gli orange ma nonostante ciò il loro pacchetto arretrato si conferma un muro invalicabile capace di stoppare ogni ripartenza dei “ rossi “.

Fusetti , portiere con spiccate doti offensive ha mostrato ancora una volta come sia importante un portiere abile con i piedi e intelligente a leggere le giocate avversarie. Colistro (autore di una pregevole rete ) certezza e Pesce motorino sempre acceso, hanno messo le ali alla squadra. Una difesa collaudata con il pilastro Cavallotti ( autore di un gran gol da fuori) abile in fase di impostazione tanto in quella di chiusura. Il bello della difesa diventa Debellissimo tra centrocampo e attacco. De Bellis, appunto, suona la musica in mezzo al campo e sul finire di gara regala una perla da fuori all’angolo basso dove il portiere non può arrivarci. Che giocatore fantastico il numero 8!

Lo Verso ( Ex Club Milano ) sembra un gladiatore nell’arena di via Olivieri. Lotta su ogni pallone, corre e si sacrifica per la squadra. Peccato solo per i due gol sbagliati ma avrà tempo per rifarsi. Il reparto offensivo è sicuramente la certezza di questa squadra. Poletti diventa impossibile da prendere quando parte mentre Orabona e il nuovo arrivato Giusto cercano spazi senza pungere. Oggi, secondo la nostra redazione la palma ( nome non scelto a caso vista la somiglianza tattica con il numero 10 dei grandi) va a Mattia Verdoliva.

Definito un piccolo Dybala dai presenti ha regalato lampi di classe assoluta. In un calcio dove nessuno salta l’uomo, il numero 11 ha mostrato come il calcio per lui sia gioia e spensieratezza. Gol, assist e dribbling sono andati tutti a segno. Bravo Mattia, continua così!

Al fischio finale tutti sotto la tribuna a prendere gli applausi dei circa 50 paganti e ad ammirare lo spettacolo che I genitori hanno preparato per festeggiare i piccoli campioni. Alcione campione del girone 42. Bravi piccoli!