Grande festa per il Roma Club Tivoli, una storia lunga 50 anni | Tra gli ospiti Roberta Pedrelli e tanti ex giallorossi

Nato nel febbraio del 1974, il Roma Club Tivoli si conferma realtà consolidata del tifo giallorosso. Oltre 130 i partecipanti al raduno per festeggiare i 50 anni che si è svolto presso la splendida location del Qui e Ora, Arrosticini, Pinsa Romana E…. di Monte Compatri. Il club rappresenta un vero punto di riferimento per il tifo di fede giallorossa. Sede sociale presso il teatro cinema Giuseppetti di Tivoli, autentico punto di aggregazione per la visione in gruppo della partite della ‘magica’, come una vera ‘famiglia giallorossa‘.

Roma Club Tivoli, una storia lunga 50 anni

Nella serata del 29 maggio una festa indimenticabile nel segno dell’AS Roma, tanti gli ospiti presenti all’evento organizzato dai fratelli Marco e Tommaso Ancona, rispettivamente Presidente e consigliere del club e dal direttivo composto da: Simona Tizzano, Luigi Lolli, Fabio Pecoraro, Marica Pelone. Oltre agli oltre 100 iscritti al club, presenti alla serata l’ex cuore giallorosso Mimmo Oddi, il cobra Sandro Tovalieri, la speaker radiofonica e presentatrice TV Roberta Pedrelli, Diana Stefani e Riccardo Proietti, Francesco Lotito, Alvaro Cipressi e Luigi Rotundo delegazione Airc 1971. Cori ed applausi per il padrone di casa, l’ex calciatore della Roma e della nazionale francese Vincent Candela.