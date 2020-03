La Juventus decide per il taglio degli stipendi

Serie A| Juventus taglio stipendi giocatori – La Serie A per evitare il deficit finanziario proverà a seguire l’esempio Juventus. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” in edicola questa mattina la società torinese ha deciso per il taglio degli stipendi. Nella storia del calcio è la prima volta che si raggiunge un’intesa tra squadra e società.

Il comunicato

«Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver

raggiuntoun’intesa coni calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della

corrente stagione sportiva. L’intesa prevede la riduzione dei Compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Nelle prossime settimane saranno perfezionati gli accordi individuali con i tesserati, come richiesto dalle normative vigenti».

La reazione dei giocatori

I giocatori, come chiesto dalla società, hanno deciso di rinunciare a quattro stipendi dell’esercizio 2019-20, anche se una parte consistente della somma probabilmente due mensilità e mezzo sarà comunque pagata

più avanti, dopo il primo luglio, In modo da avere effetti nell’esercizio 2020-21.