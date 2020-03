Calciomercato, si scalda l’asse Milan-Siviglia per Kjaer e Rony Lopes

Milan Kjaer Rony Lopes | Nonostante la Serie A, come d’altronde l’intero mondo dello Sport, si sia momentaneamente fermata a causa della pandemia da coronavirus, il calciomercato prosegue il suo corso naturale. In tale contesto il Milan è il club più attivo di tutti in questo momento. Infatti, pensando in ottica futura, l’amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis sta trattando l’acquisto di due giocatori che si adatterebbero alla perfezione al piano tracciato dal fondo Elliott.

Asse Milan – Siviglia | Il primo nome che spunta sul taccuino dell’amministratore delegato rossonero è quello di Simon Kjaer. Il difensore danese, arrivato in prestito dal Siviglia, ha convinto tutti con le sue solide prestazioni difensive a tal punto che il club di via Aldo Rossi sta trattando con il club spagnolo il suo riscatto. L’ingaggio non sembra essere un problema, ma il club andaluso vorrebbe ricavare dalla sua cessione almeno 10 mln. Le trattative sono avanzate e presto si arriverà a un accordo che accontenterà entrambe le parti.

Non solo Kjaer – Il secondo nome che spunta sul taccuino rossonero, subito dopo quello del difensore danese, è quello di Rony Lopes. L’esterno offensivo portoghese, di proprietà del Siviglia, avrebbe espresso il volere di cambiare maglia preferendo tra tutte quella del Milan. Il profilo del classe 1995 attrae molto Ivan Gazidis il quale ha chiesto informazioni al club andaluso per una possibile cessione. Il Siviglia non ha opposto alcun tipo di resistenza ma a spaventare il Milan è la valutazione fatta dagli spagnoli: 30 mln, cifra più di due volte superiore del suo attuale valore. La pista è calda e nelle prossime settimane potrebbe chiudersi la trattativa. Seguiranno aggiornamenti.

