Gualtieri sul nuovo stadio della Roma: “Ecco quando la società conta di presentare il progetto..”

Intervenuto nel corso della trasmissione “Gli Inascoltabili” in onda su Radio Roma Sound 90FM, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha risposto alle domande in merito al nuovo stadio e in merito ai problemi che si erano creati in questi ultimi giorni con il Policlinico di Roma.

Gualtieri: “Lunedì nuova tappa a Testaccio”

Queste le sue parole: “Ho letto queste ricostruzioni che immagino abbiamo agitato coloro i quali, tantissimi, auspicano che finalmente si faccia questo stadio. Per fortuna erano prive di fondamento, nel senso che non esiste nessuna lettera del Policlinico che dice ‘quelle aree servono a noi’. Le aree che abbiamo individuato per lo stadio sono a disposizione del progetto dello stadio e quindi non c’è nessuna interferenza tra la questione della collocazione del nuovo policlinico, con lo stadio. È una vicenda che ha varie ipotesi tra cui effettivamente c’è quella di Pietralata, ma non è l’area dello stadio, è dietro il Pertini. È una delle ipotesi che il presidente Rocca, la regione, sta valutando insieme all’Università per il futuro del Policlinico. C’è una discussione in corso in cui noi come amministratori siamo a supporto perché i protagonisti sono la Regione e l’università La Sapienza”.

“Posso dire che nessuna delle ipotesi che questa discussione sta esaminando interferisce con lo stadio e soprattutto non riguarda le aree dello stadio – ha aggiunto il sindaco -. Quindi è stato un errore, una svista di chi ha scritto questo articolo perché fortunatamente non esiste questo problema. Invece il dibattito pubblico sta andando avanti molto bene. Lunedì ci sarà la nuova tappa a Testaccio, a RomaTre e poi via via le altre. È una bellissima occasione di partecipazione dei cittadini, di tutti i soggetti interessati a questo progetto e quindi stiamo rispettando la tabella di marcia. La società ha detto che conta di presentare intorno la fine dell’anno il progetto definitivo quindi si sta andando avanti e non ci sono ostacoli che riguardano la questione del Policlinico”.