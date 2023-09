Calciomercato Roma, si continua a discutere il rinnovo di Dybala | Pronta l’offerta

Tra notizie di campo e news relative a mercato e stadio in casa giallorossa si continua a discutere il rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha manifestato più volte l’intenzione di restare nella Capitale(città gradita al calciatore come sottolineato più volte) e proprio per questo le parti stanno lavorando per trovare un accordo definitivo con il calciatore che potrebbe andare a guadagnare da 4,2 a 6-6,5 milioni di euro.

Calciomercato Roma, la ‘Joya’ pronta a restare

Non c’è da discutere però solamente sull’ingaggio del calciatore della Roma però, perchè c’è anche il nodo clausola rescissoria, che oggi è di 20 per i club italiani e 12 per quelli esteri anche se si potrebbe arrivare ad una soluzione che possa allontanare le big, ovvero 50 milioni di euro.