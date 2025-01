Gullocam FG 18, la cam che rivoluzionerà il calcio

A Pavia presentata la telecamera che promette di cambiare il calcio

Da un’idea di Francesco Gullo, amatissimo protagonista della serie tv ‘CAMPIONI’, nasce la Gullocam FG 18, una telecamera innovativa che promette di cambiare il calcio. Una cam che rivoluzionerà il modo di vedere il calcio, una telecamera che spunta dal terreno di gioco per regalare immagini esclusive e mai viste dagli amanti del calcio. DAZN, SKY e non solo, tra i principali interessati alla novità presentata dall’ex calciatore. Telecamere interrate pronte a spuntare dal terreno per regalare riprese televisive inedite.

Gullo: “Ho già un precontratto con un colosso mondiale”

Queste le parole di Francesco Gullo come riportate da Il Giornale: “Ho già un precontratto con un colosso mondiale, devo solo fare il test. Dallo scorso luglio sto parlando con la Lega di Serie A per collaborazioni future. Mi piacerebbe che il primo campionato con la Gullocam FG 18 fosse quello italiano, a partire dalla stagione 2025-2026″.

