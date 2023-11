L’ex centrocampista del Real Madrid, Guti ha rilasciato delle dichiarazioni durante il programma televisivo spagnolo “El Chiringuito”. Nel dettaglio ha parlato del possibile ritorno di José Mourinho sulla panchina dei Blancos il prossimo anno.

L’opinione di Guti

Ecco le sue parole:

Ti piacerebbe il ritorno di Mourinho al Real Madrid?

“Mi piacerebbe vedere Zidane in caso di addio di Ancelotti. Non vedo perché non dovrebbe tornare una terza volta. Ci sono allenatori che possono avere più esperienze su questa panchina, anche a distanza di anni, perché sono profili ideali. Mentre, quando vedevo giocare il Real Madrid ai tempi di Mourinho mi annoiavo, questa è la verità. Non è il profilo di cui ha bisogno il Real Madrid”.

Affrontò il miglior Barcellona della storia però.

“Sì, ma anche con la Roma sta accadendo lo stesso”.