Handanovic consiglia l’Inter: “Sommer importante ma serve un vice” | Tutti i nomi per il futuro

Per l'estate Handanovic ha consigliato due nomi per il vice Sommer

Dopo essersi ritirato Samir Handanovic ha cominciato la sua vita oltre il campo da calcio e i guantoni tra patentino da allenatore a scouting, ed è pronto a consigliare due nomi per il futuro della porta nerazzurra.

Inter, due nomi per il vice Sommer per la prossima stagione

La “Gazzetta dello Sport” scrive così a riguardo: “Attualmente Sommer sta offrendo un rendimento importante e sul fatto che sarà il titolare anche la prossima stagione non ci sono dubbi. Già nell’estate 2024, però, l’Inter dovrà fare delle riflessioni sul vice. In particolare dovrà decidere se acquistare dalla Sampdoria Audero (esercitando il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni), provare a rinnovare ancora un anno il prestito oppure andare alla caccia di un altro vice, magari più giovane come Bento Krepski (ancora nel mirino). Avere dalla propria parte uno come Samir può dare una bella mano a prendere la decisione giusta”.