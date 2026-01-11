Hellas Verona-Lazio 0-1 Al Bentegodi decide un’autorete di Nelsson

La Lazio sbanca il Bentegodi grazie ad una autorete di Nellson nella ripresa su tiro in diagonale di Lazzari. Lazio operaia, che non ha creato grosse occasioni da rete, anzi è stato il verona ad essere più pericoloso sotto porta ma l’imprecisione degli attaccanti è stata fatale per la squadra di Sarri. La rete decisiva nella ripresa al 34′ con Lazzari lanciato da Cancellieri che calcia in diagonale e Nelsson che in scivolata batte Montipò. Nel finale azione concitata nell’area ospite con Nelsson che avrebbe il tiro del pareggio ma spara alto sopra alla traversa di Provedel. Bene per tutta la partita il nuovo acquisto Taylor sostituito solo nel finale da Sarri.

Il tabellino

Hellas Verona-Lazio 0-1

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Bella-Kotchap (dal 30’st Nunez), Valentini; Bradaric, Niasse (dal 43’st Al Musrati), Gagliardini (dal 30’st Serdar), Bernede, Frese; Giovane (dal 23’st Mosquera), Orban (dal 23’st Sarr). A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (dal 10’st Lazzari); Vecino, Cataldi (dal 23’st Rovella), Taylor; Isaksen (dal 23’st Pedro), Noslin (dal 10’st Ratkov), Cancellieri.A disposizione: Mandas, Furlanetto, N. Tavares, Belahyane, Hysaj, Provstgaard. Allenatore: Maurizio Sarri

Reti: 34’st aut. Nelsson

Ammoniti: Bella-Kotchap (V), Cancelleri (L), Valentini (V)