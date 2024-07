Hermoso al Napoli, prosegue la trattativa tra le parti per limare la distanza tra domanda e offerta

Mario Hermoso è uno dei difensori più ambiti del calciomercato estivo. Dopo la scadenza contrattuale con l’Atletico Madrid, il centrale difensivo sta vagliando diverse ipotesi per il suo futuro. Il Napoli è decisamente interessato al suo acquisto, proprio perché a parametro zero. C’è però una distanza abbastanza corposa tra l’offerta e la richiesta, che il Napoli dovrà provare a limare.

C’è ancora distanza tra il Napoli ed Hermoso. Le parti però rimangono ottimiste

Il ragazzo chiede infatti un contratto di 5 milioni l’anno, mentre il Napoli ne offre 3,5. L’intenzione di giocare in Serie A c’è, così come rimane l’ottimismo da parte del Napoli di chiudere la trattativa. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro e prenderlo a zero potrebbe rappresentare anche la possibilità di fare una plusvalenza. Il problema non sono – come sottolineato da più parti – le commissioni per gli agenti, bensì la forbice fra la richiesta del calciatore e il Napoli stesso, comunque deciso ad affondare il colpo nei prossimi giorni.