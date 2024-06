Inter, per la difesa spunta il nome di Hermoso | La situazione

È stato un ottimo risveglio quello dei tifosi dell’Inter, che dopo le speculazioni di ieri sera hanno finalmente avuto la conferma da Fabrizio Romano che il prossimo portiere neroazzurro sarà il genoano Josep Martinez, pronto a trasferirsi a Milano non appena il calciomercato avrà inizio lunedì; Marotta e Ausilio non vogliono però fermarsi, e dopo il portiere spagnolo gli occhi sono finiti su un suo connazionale.

Inter, sfida al Napoli per Hermoso

Oltre all’inizio della finestra di mercato, da lunedì i giocatori in scadenza saranno ufficialmente svincolati, e, soprattutto per alcuni nomi, la concorrenza è forte, come per Mario Hermoso, da tempo nei radar del Napoli.

Sebbene la pista Buongiorno, il preferito di Inzaghi, sia ancora aperta, in pole per completare il pacchetto difensivo è proprio il calciatore dell’Atletico Madrid, sul quale ci sono molti club in giro per l’Europa, tra cui la squadra di Antonio Conte, che rimane ancora la favorita per accasarsi il centrale.