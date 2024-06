Inter, sarà Martinez il nuovo portiere | Le cifre per l’affare

Il modo in cui si è risolto il rebus Calhanoglu è stata l’ennesima conferma di come il progetto Inter sia attualmente uno dei più solidi d’Italia e d’Europa, e per consolidare la sua posizione di rilievo e la sua competitività in vista della prossima stagione, la Beneamata è pronta a chiudere il suo terzo colpo di questa sessione di mercato.

Inter, niente Genoa per Oristanio

Era ormai noto da qualche giorno che la trattativa che porterà Josep Martinez ai neroazzurri fosse in dirittura d’arrivo, ma tra le varie voci circolate era presente una chiara discordanza tra le cifre dell’affare, che avrebbe dovuto includere anche una contropartita, che con quasi ogni probabilità sarebbe stata Oristanio.

A fare chiarezza ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, che ha escluso l’inserimento dell’esterno proveniente dalla Primavera neroazzurra nell’affare, a causa del forte interessamento del Venezia, che potrebbe assicurare al classe 2002 un minutaggio maggiore rispetto ai rossoblù, pronti ad accettare per il loro portiere 13 milioni più 2 di bonus.