Inter, ancora nessun accordo con il Genoa per Josep Martinez | Le ultime

La trattativa tra l’Inter e Josep Martinez con il Genoa continua ad andare avanti. Gli ultimi aggiornamenti sui contatti tra i due club li rivela Il Secolo XIX che definisce come non si sia trovato ancora l’accordo sul prezzo e la modalità di pagamento. Il Genoa vorrebbe una cifra che si aggira intorno ai 15-18 milioni di euro per il portiere spagnolo.

La lunga trattativa per Josep Martinez sembra non finire, considerando che c’è ancora distanza sulla valutazione del calciatore e sull’eventuale contropartita tecnica. Il genoa vorrebbe inserire Oristanio nell’affare con un prestito con diritto di riscatto e una base economica, cosa che invece l’Inter vorrebbe si inserire l’attaccante, ma nella valutazione di Martinez. Le parti sono ancora al lavoro per trovare una soluzione per la riuscita dell’operazione.