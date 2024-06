Inter-Tessmann, il DS del Venezia: “Ne abbiamo parlato con Ausilio. Carboni? Vediamo”

L’Inter ha avuto vita facile in campionato in questa stagione grazie a un 11 titolare straripante, contro la quale nessuna squadra italiana ha potuto reggere il confronto, come confermato dalla classifica, che ha visto i neroazzurri chiudere a 94 punti, a +19 sul Milan secondo; ma a giocare un ruolo altrettanto importante sono state le seconde scelte, di cui Inzaghi si è sempre potuto fidare, ma i vari addii di Cuadrado, Sanchez, Sensi e Klaassen hanno obbligato Marotta e Ausilio a intervenire sul mercato.

Inter, Tessmann l’obiettivo numero uno per il centrocampo

Tra l’ingente numero di centrocampisti sondati dai dirigenti neroazzurri, il più vicino, ad oggi sembra essere Tanner Tessmann, mediano del Venezia che quest’anno ha trascinato i veneti in Serie A anche grazie alle sue 6 marcature.

A confermare le varie voci circolate negli ultimi giorni è stato proprio il DS del club della Laguna, che ha risposto così ad alcune domande che gli sono state poste fuori dalla sede del club neroazzurro:

«Sì, avevamo degli argomenti ma non è l’unico. È ancora presto. Si parla, si capisce. Vedremo. Oristano al Venezia? È un ragazzo che ci interessa, ma adesso è presto. Non ho visto il suo procuratore, dico la verità. C’è stato un saluto, Ho parlato con Ausilio tutto il tempo. Vediamo dai, adesso è presto. Di Francesco? Sì, i prossimi giorni andremo avanti su questo aspetto. Ci sono da capire alcune cose però dopo l’addio di Vanoli che ringraziamo ancora una volta per il lavoro eccezionale, sicuramente il nostro nome in testa è Di Francesco. Valentin Carboni? Vediamo, vediamo. Son tanti giocatori bravi e come ho detto l’altra volta c’è il rispetto verso la figura dell’allenatore: lui è più importante dei giocatori. Stankovic? Vediamo, non possiamo prendere tutta l’Inter».