Inter, il punto su Acerbi, Frattesi e Cuadrado | Tutti gli aggiornamenti da Appiano Gentile

Inter in allenamento in vista della sfida contro la Salernitana prevista per Venerdì sera alle 21. Tre i giocatori di Mister Inzaghi ai box.

Inter, ecco la situazione degli infortunati

Oggi al Suning Training Center consueto allenamento dei nerazzurri. Francesco Acerbi ha fatto terapie per recuperare dall’infortunio. Lavoro personalizzato, invece, sia per Frattesi che per Cuadrado. Inzaghi spera di avere il centrocampista italiano per la sfida con la Salernitana, mentre per il difensore si pensa più al rientro con vista sul match di Champions League contro l’Atletico Madrid, previsto per Martedì 20 Febbraio alle 21.