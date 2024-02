Inter, risentimento muscolare per Acerbi | Champions a rischio

L’Inter considera il dito medio rivolto da Francesco Acerbi ai tifosi della Roma “una reazione umana”. Secondo alcune ricostruzioni, i supporter giallorossi avrebbero dedicato al difensore italiano cori come “Devi morire”, riferendosi al tumore al testicolo superato da Acerbi. Si tratta comunque di un brutto gesto, ma considerate le circostanze la dirigenza nerazzurra non ha intenzione di multare il proprio giocatore.

L’indagine della Procura Federale

Sul fronte sportivo però si è aperta un’indagine della Procura Federale, e Acerbi verrà ascoltato nei prossimi giorni. Un precedente simile accadde a Nicolò Zaniolo, che nel derby del 26 settembre 2021 fece un gestaccio ai tifosi laziali e venne multato per diecimila euro. Solo nel caso in cui l’Inter non dovesse patteggiare ci sarebbe un rischio di squalifica. Intanto oggi se ne saprà di più sulle sue condizioni fisiche, dopo il problema al polpaccio accusato contro la Roma. Il rischio è di non averlo a disposizione con l’Atletico Madrid in Champions il 20 febbraio.

“Francesco Acerbi si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Queesto il comunicato dei nerazzurri.