Inter, Acerbi e De Vrij convincono ma non sono eterni: in estate è caccia al difensore

La partita vinta all’Olimpico contro la Roma ha dimostrato quanto l’Inter sia forte nei titolari e nelle riserve. I nerazzurri hanno dimostrato che la difesa resta un fortino grazie alle prestazioni di Acerbi che è stato in grado durante l’arco di tutta la stagione di dirigere in maniera esemplare la difesa.

Acerbi e De Vrij potrebbero far spazio a Bastoni e Bisseck

Considerando, però, che Acerbi e De Vrij hanno rispettivamente 36 e 32 anni e la soluzione migliore potrebbe essere ringiovanire la difesa. Bastoni e Bisseck potrebbero essere il futuro della difesa dell’Inter per età e rendimento dimostrato in queste stagioni per il primo e in questi mesi per il secondo. In estate molto probabilmente Marotta cercherà un difensore da inserire per la prossima stagione.