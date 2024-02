Roma, Lukaku è il vero flop della gara contro l’Inter

Come all'andata, Lukaku floppa ancora contro la sua vecchia squadra

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la prestazione di Romelu Lukaku contro l’Inter. L’attaccante belga, dopo la gara d’andata, floppa ancora contro i suoi ex compagni; sprecando una chance enorme solo davanti a Sommer per il gol che sarebbe valso il 3-3.

Lukaku spreca, Thuram in doppia cifra

La doppia faccia di Roma-Inter è stata la partita di Romelu Lukaku da una parte, e di Marcus Thuram dall’altra. Mentre il francese segnava il gol del 2-2 e propiziava l’autogol di Angelino per il vantaggio nerazzurro, l’attaccante belga usciva sconsolato dall’Olimpico dopo l’errore sul gol che sarebbe valso il pareggio. Come all’andata dunque, il belga delude ancora con una prestazione opaca contro la sua ex squadra.