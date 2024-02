Roma, il riscatto di Lukaku resta complicato: solo la Champions renderebbe possibile la permanenza

È il giorno di Roma-Inter e l’uomo più atteso è l’ex della gara, Romelu Lukaku. Il centravanti belga non ha ancora trovato il gol da quando è arrivato De Rossi in panchina ma conta di farlo nella sfida più importante. Intanto i Friedkin valutano se c’è la possibilità di far rimanere Lukaku nella Capitale anche la prossima stagione.

Lukaku-Roma, il Chelsea chiede 40 milioni

Per lasciar andare a titolo definitivo Lukaku, il Chelsea chiede 40 milioni di euro. Considerando che l’ex Inter chiede un triennale a 7 milioni netti a stagione, per poterselo permettere la Roma ha necessariamente bisogno di arrivare tra le prime quattro e giocare la prossima Champions League.