Il Venezia torna in Serie A, Cremonese battuta al Penzo

Il Venezia dopo tre anni torna meritatamente in Serie A, a decidere la partita di questa sera una rete del solito Gytkjaer. Bella partita al Penzo, con la squadra di Vanoli che parte subito forte e passa in vantaggio con l’ex Monza servito da un assist di Busio. Nella ripresa la Cremonese si butta in avanti, ma Joronen para tutto quello che passa dalle sue parti. Vanoli dopo aver iniziato ad allenare il venezia un anno fa, compie un miracolo ed ora il suo destino sarà lontano dalla laguna.

Il tabellino

Venezia-Cremonese 1-0

Marcatori: 24’ Gytkjaer (V)

Venezia (3-5-2): Joronen, Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer. Allenatore: Vanoli.

Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Vazquez, Sernicola; Buonaiuto, Tsadjout. Allenatore: Stroppa.

Ammoniti: 28’ Sverko (V), 28’ Vazquez (C)