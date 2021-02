Roma-Milan, cronaca, tabellino e highlights dell’Olimpico

Il Milan supera la Roma all’Olimpico per 2-1 e si mantiene in corsa per lo scudetto. Nella gara valida per la 24esima giornata a segno Kessie su rigore al al 43′, pareggio di Veretout al 50′ e rete decisiva di Rebic al 58. Il Milan sale a 52 punti, a quattro lunghezze dall’Inter. La Roma resta a 44 punti e scivola al quinto posto.

RETE: 43′ rig. Kessié, 50′ Vertetout, 58′ Rebic

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Cristante, Fazio (62′ Bruno Peres); Karsdorp, Villar (70′ El Shaarawy), Veretout (79′ Diawara), Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral (79′ Pedro). A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Pastore, C. Pérez. Allenatore: Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Theo Hernández; Tonali (82′ Meité), Kessié; Saelemaekers (82′ Castillejo), Çalhanoğlu (45′ Brahim Diaz), Rebić (66′ Krunic); Ibrahimović (56′ Rafael Leao). A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Brahim Díaz, Hauge, Krunić. Allenatore: Pioli.

AMMONITI: Fazio, Saelemaekers, Mkhitaryan, Calabria, Pellegrini

ARBITRO: Guida

ROMA MILAN HIGHLIGHTS