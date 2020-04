Higuain, tutte le strade portano a Roma

Come appreso nelle ultime ore, in seguito alla frenata di Friedkin e davanti a un bilancio sempre più negativo, Petrachi proverà a cedere il giocatore che rappresenta, in termini economici, il 10 per cento dei costi complessivi della società in un anno. Stiamo parlando del capitano giallorosso, Edin Dzeko, che con un contratto da 7,5 milioni di euro potrebbe essere sacrificato. Questa decisione fa un pò male a tutti, tifosi e dirigenza compresa, ma per il bene della Roma la via dell’addio resta la soluzione migliore.

Il dopo Dzeko…un Higuain a zero

Come appreso da fonti interne a SportPaper, la Roma avrebbe individuato in Higuain il successore di Dzeko. La Juventus vorrebbe rescindere il contratto dell’argentino e la Roma, già interessata al suo acquisto l’estate scorsa, non vorrebbe farsi sfuggire l’occasione di prenderlo a zero. L’intenzione di Petrachi sarebbe quella di convincere il Pipita con un contratto triennale da 3,5 milioni di euro e garantirgli un posto da titolare in squadra, al centro del progetto. ©RIPRODUZIONE RISERVATA