I Friedkin “scendono” in campo | I proprietari della Roma domani nella Capitale

Giorni complicati in casa Roma tra campionato, Europa League e problemi societari. Dopo la rifinitura di oggi, la squadra giallorossa partirà per il Belgio con Juric e Svilar che parleranno questa sera in conferenza stampa. E chi invece tra domani e venerdì potrebbe essere a Roma è proprio la famiglia Friedkin.

Roma, scatta l’ora dei Friedkin

Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, la famiglia americana arriverà nella Capitale dopo dopo ben circa 50 giorni di assenza. Al loro arrivo sono previsti colloqui con Juric, con il ds Ghisolfi ma anche per mandare un messaggio alla squadra per evitare l’ennesimo cambio di panchina che potrebbe alzare il polverone in vista della sosta.