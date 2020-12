I Nets perdono Spencer Dinwiddie per tutta la stagione, si dovrà operare

Duro colpo per i Brooklyn Nets, che dovranno rinunciare a lungo a Spencer Dinwiddie. Il motivo un infortunio rimediato nel terzo quarto della sfida con gli Charlotte Hornets in seguito ad contatto di gioco con Bismack Biyombo. Il verdetto dei controlli eseguiti in giornata è stato tristemente quello di una lesione parziale al legamento crociato della gamba destra.

Brooklyn Nets starter Spencer Dinwiddie has suffered a partially torn ACL in his right knee, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. It was suffered on contact, and there is no other structural damage in the knee. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 28, 2020

Il giocatore si sottoporrà la prossima settimana ad un intervento che lo terrà fermo con ogni probabilità fino all’inizio della prossima annata NBA.

I Nets perdono così un ritrovato membro del quintetto che aveva cominciato da titolare tutte e tre le prime uscite dei suoi, al fianco di Kyrie Irving. Perdono, inoltre, un potenziale assetto molto interessante per eventuali prospettive di scambio, delle quali era sempre stato protagonista fin dall’arrivo di Kevin Durant e di Kyrie stesso.

Ora i piani della franchigia dovranno inevitabilmente cambiare, sia dal punto vista tecnico che da quello del mercato. Si punterà verosimilmente sulla partenza in quintetto di Caris LeVert, ruolo che era comunque abituato a ricoprire nella scorsa stagione con risultati positivi: 18.7 punti, 4.2 rimbalzi e 4.4 assist in 45 partite, di cui 31 da titolare. Quest’anno, invece, in tre occasioni in uscita dalla panchina ha fatto registrare medie da 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 23 minuti di gioco.

Dinwiddie, che già durante l’esperienza del college era stato fermato da un infortunio al crociato, potrà usufruire di un’opzione giocatore da 12 milioni di dollari per la prossima stagione.