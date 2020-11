I riscatti fanno sperare la Roma: 80 milioni in arrivo?

La mancata uscita dalla Borsa spinge la società giallorossa a generare entrate economica dai giocatori ceduti in prestito. Secondo La Gazzetta dello Sport, possono arrivare più di 80 milioni di euro

Le questioni legate alla Borsa stanno mettendo la Roma in una posizione di ridurre il passivo economico. La società giallorossa può sperare e sorridere perché dai giocatori girati in prestito, secondo La Gazzetta dello Sport, possono arrivare più di 80 milioni di euro.

Al PSG, Alessandro Florenzi si sta rendendo assoluto protagonista con prestazioni che stanno facendo sorridere la dirigenza parigina. Il terzino destro è spesso tra i migliori in campo e tra Ligue 1 e Champions League ha messo a referto già 9 presenze e 2 gol. Se il suo rendimento non dovesse calare, la Roma potrebbe incassare circa 15 milioni di euro. Stesso discorso per Cengiz Ünder; il turco al Leicester si è integrato molto bene e giornata dopo giornata sta sempre di più conquistando la fiducia di Brendan Rodgers. Anche in questo caso la Roma potrebbe ricavare, oltre ai 3 milioni di euro di prestito, altri 24 per il riscatto. Dal Rennes potrebbero arrivare altri 12 milioni di euro. Steven Nzonzi da due anni sta offrendo prestazioni di un certo livello che hanno aiutato la squadra francese di arrivare in Champions League. Anche Robin Olsen si sta ritagliando un piccolo spazio nell’Everton e da questo possibile riscatto nelle casse giallorosse rientrerebbero altri 5 milioni di euro. Infine, c’è da menzionare Justin Kluivert. L’olandese non è ancora riuscito del tutto ad imporsi, appena 5 le presenze nel Lipsia di Julian Nagelsmann. Però, il classe 1999 gode della stima dell’allenatore che spesso lo ha paragonato a Gnabry. Il figlio d’arte spera di non deludere le aspettative in attesa di avere maggior spazio che sembra che gli verrà concesso. In questo caso la Roma potrebbe gongolare perché dalla società tedesca potrebbero arrivare altri 20 milioni di euro. Senza dimenticare il valore del settore giovanile giallorosso, sono tanti i giovani girati in prestito in Serie B e non solo che vogliono mettersi in luce.