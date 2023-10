Decima giornata dominata dai vecchi bomber Pavoletti e Giroud

Decimo turno nel segno dei bomber con Pavoletti e Giroud top assoluti di giornata. Molto bene il solito Politano mentre “floppano” per una volta Lukaku e Maignan. Ma andiamo a verificare com’è andata ruolo per ruolo.

PORTIERI

Tornano al top tra i pali Sommer e Provedel che al pari di Milinkovic Savic strappano un bel 6,5 in pagella e restano imbattuti. A livello prestazionale i migliori sono però Terracciano e Ochoa che meritano un bel 7 ma sono penalizzati al fantacalcio dalla rete subita (fm 6). Finisce dietro la lavagna invece Turati del Frosinone che merita la sufficienza in pagella ma incassa ben 4 reti e rimedia un non troppo lusinghiero 2 in fantamedia. Mezzo punto in più per Berisha (2,5) con Scuffet che arriva al 3. A livello prestazionale segnaliamo Maignan che con il suo 5,5 risulta il peggiore insieme al portiere albanese dell’Empoli.

DIFENSORI

Torna in campo e realizza la rete decisiva per il suo Torino a Lecce; questa la favola di Buongiorno, top di ruolo nel decimo turno con il suo 7 arrotondato a 10 dal gol. L’ammonizione costa mezzo punto ed il secondo posto a Cambiaso (9,5), mentre al terzo posto si piazza Toljan che aggiunge l’assist al suo 7 in pagella (fm. 8). Per quanto riguarda il rendimento puro, al netto dei bonus, molto bene anche Parisi con il suo 7. Flop di giornata tra i difensori è Natan del Napoli che dopo un inizio difficile era riuscito a guadagnarsi la maglia da titolare. Per lui 5 in pagella e 4 al fantacalcio a causa del cartellino rosso subito. Si fermano al 4,5 anche Walukiewicz e Cacace (quest’ultimo con ammonizione).

CENTROCAMPISTI

Politano con 10 si conferma ancora al top tra i calciatori che giostrano in mezzo al campo. Gli fanno compagnia il giovane Oristanio, Colpani, Gudmunsson, Koopmeiners e Boloca che si sblocca anche in fase realizzativa. Il rigore sbagliato vale a Mancosu la maglia nera della giornata; per lui 4,5 in pagella e 1,5 di fantamedia. Meritano 4,5 anche Prati e Maleh entrambi penalizzati pure dal cartellino giallo.

ATTACCANTI

Il vecchio marpione Pavoletti con la sua doppietta, ed un assist, rilancia il Cagliari in zona salvezza e totalizza un 15,5 che gli vale la leadership assoluta di giornata. Alle sue spalle con mezzo punto in meno si piazza Scamacca che pur centrando gli stessi bonus parte da una votazione iniziale più bassa (8). Al terzo posto la “strana” coppia Giroud – Soulè che arriva al 13,5 di fantamedia. Dopo una giornata da “vecchi tempi” torna tra i “cattivi Caputo con il suo 5. Stesso voto per Cambiaghi, Lukaku, Dia e Success.