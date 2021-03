Ibrahimovic, lungo stop per lo svedese

Ibrahimovic potrà concentrarsi su Sanremo, l’attaccante svedese dovrà infatti restare fermo ai box almeno tre settimane. Come riporta il Milan, “l’attaccante svedese ha riportato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro: il Milan informa che verrà rivalutato con un nuovo esame strumentale fra una decina di giorni, cosa per cui è lecito attendersi uno stop di almeno tre settimane”. Una brutta tegola per Pioli e per il Milan, meno per Amadeus che potrà godersi con più tranquillità il gigante svedese.