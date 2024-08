Il Barcellona non molla Leao, ma il Milan dice no

Leao obiettivo del Barcellona

Il Mundo Deportivo rilancia, il Barcellona non molla Leao. Il sogno resta il portoghese, i catalani vogliono rispondere al colpo Mbappe, stella del nuovo Real Madrid, il portoghese del Milan rappresenterebbe la prima scelta per rispondere alle merengues sul mercato. Leao per il Milan resta incedibile, salvo offerte monstre, le cifre trapelate non son certo sufficienti per far tentennare il Milan, si parla di offerta da 60 milioni. I rossoneri fanno muro, il Barca prepara un nuovo assalto, sarà offerta irrinunciabile? Si attendono sviluppi.